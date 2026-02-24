Il Cpr in Albania verso la capienza massima arrivati 60 migranti in una settimana Scarpa Pd | Alcuni lavorano in Italia da 10 anni

Il centro di permanenza in Albania di Gjader ha raggiunto la capienza massima perché 60 migranti sono stati trasferiti in una settimana. La deputata del Pd, Rachele Scarpa, ha visitato il centro e ha constatato che molti lavorano da più di dieci anni in Italia. La situazione si aggrava rapidamente, rendendo difficile gestire gli ingressi e le condizioni dei richiedenti asilo. La presenza di persone che vivono all’estero da così tanto tempo solleva nuove preoccupazioni.

Il Cpr in Albania di Gjader non è più così vuoto. Se ne è accorta subito la deputata del Pd, Rachele Scarpa che oggi, 23 febbraio, è tornata nel centro italiano per una ispezione parlamentare. Da quello che risulta dai registri che ha potuto consultare, nell'ultima settimana e mezza sarebbero arrivati circa sessantacinque migranti, che si sommano alla trentina che era già presente. In totale quindi, ci si avvicinerebbe per la prima volta alla capienza massima del centro, di 94 persone, che non è la capienza sulla carta, di 144 posti, ma quella leggermente inferiore che tiene conto della necessità di avere degli spazi extra per motivi di sicurezza.