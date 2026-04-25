Il Pd a congresso Termine o Scheggi per il ’Provinciale’

Il Partito Democratico di Grosseto si prepara a svolgere i congressi tra il 15 e il 31 maggio. Sono stati definiti i candidati: due per la federazione provinciale e uno per l’unione comunale. La discussione sulla candidatura di Termine o Scheggi per il ruolo di rappresentante provinciale è stata tra gli argomenti principali dei meeting interni. La situazione si sta delineando con diverse proposte in campo.

GROSSETO Il Partito democratico si muove. Dal 15 al 31 di maggio ci saranno i congressi e si è delineato il quadro delle candidature: tre i nomi a Grosseto, due per la federazione provinciale e uno per l’unione comunale. Per il Provinciale si sfideranno Giacomo Termine e Alessio Scheggi (candidato dalla componente Schlein che fa riferimento a Luca Sani) mentre per l’unione Comune di Grosseto l’unico a correre sarà il deputato Marco Simiani. "Una candidatura nata da una richiesta politica chiara: assumere un impegno diretto e prioritario in vista delle prossime elezioni amministrative, a partire dalla sfida decisiva della città di Grosseto, per costruire una proposta credibile, forte ed avviare un percorso di rinnovamento nel Pd provinciale".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Pd a congresso. Termine o Scheggi per il ’Provinciale’ Notizie correlate Unità nel PD di Avellino: via libera alla lista unica per il Congresso provincialeAvellino – Congresso provinciale della Federazione del Partito Democratico di Avellino, si va verso la soluzione unitaria. Pd Salerno, ricorso sul congresso provinciale: denunciate irregolaritàTensione interna al Partito Democratico di Salerno dopo il ricorso presentato da Tonino Pagano contro il congresso provinciale svoltosi nei circoli... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il Pd a congresso. Termine o Scheggi per il ’Provinciale’; Congresso Pd, il partito e la scelta forte dei nuovi segretari: Simiani a Grosseto, Termine confermato in provincia; Congresso PD Grosseto: Giacomo Termine candidato; Verso il Congresso del PD Lucchese. Il Pd a congresso. Termine o Scheggi per il ’Provinciale’Editoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Congresso Pd, Termine si ricandida: Vocazione unitaria per costruire alternativa nelle amministrativeGiacomo Termine spiega la sua candidatura al congresso del Pd di Grosseto per le elezioni della segreteria provinciale ... grossetonotizie.com LabTv. . Le dichiarazioni di mister Ballardini al termine della gara Avellino-Bari - facebook.com facebook Le parole di Jannik Sinner al termine della vittoria contro Bonzi #Tennis #Madrid #Sinner x.com