Pd Salerno ricorso sul congresso provinciale | denunciate irregolarità

La tensione nel Pd di Salerno sale di livello. Tonino Pagano ha presentato un ricorso contro il congresso provinciale, che si è svolto nei circoli del territorio. La questione ora rischia di rallentare l’iter del partito e di alimentare nuove divisioni interne.

Tensione interna al Partito Democratico di Salerno dopo il ricorso presentato da Tonino Pagano contro il congresso provinciale svoltosi nei circoli del territorio. L'esponente storico del centrosinistra contesta la legittimità delle procedure adottate, chiedendo l'annullamento delle consultazioni.

