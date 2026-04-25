Il Parma blinda la salvezza con il talismano Elphege | il secondo gol del francese fa sprofondare il Pisa

Nel match tra Parma e Pisa, il gol decisivo è stato segnato dal francese Elphege al 37' della ripresa, portando i padroni di casa alla vittoria per 1-0. Il Parma ha adottato un modulo 3-5-2, con Suzuki in porta e difensori come Troilo e Circati. In campo anche Ndiaye e Delprato, sostituito nel finale da Almqvist. Il Pisa ha concluso la partita senza sostituzioni significative e ha subito il gol a circa un quarto d'ora dalla fine.

Parma-Pisa 1-0 Marcatore: 37' st Elphege Parma (3-5-2): Suzuki 6; Troilo 6.5, Circati 6, Ndiaye 6.5; Delprato 6 (36' st Almqvist sv), Bernabè 6 (33' st Sorensen 6.5), Keita 6.5 (20' st Ordonez 6), Nicolussi Caviglia 6.5 (33' st Estevez 6), Valeri 6; Strefezza 5 (21' st Elphege 7), Pellegrino 5.5. In panchina: Corvi, Rinaldi, Valenti, Ondrejka, Oristanio, Britschgi, Carboni. Allenatore: Cuesta 6. Pisa (3-5-2): Semper 6; Canestrelli 6, Caracciolo 6.5, Bozhinov 6 (36' st Lorran sv); Leris 6 (20' st Tourè 6), Akinsanmiro 6.5 (36' st Cuadrado sv), Aebischer 6, Vural 5.5 (1' st Piccinini 6), Angori 6; Moreo 5, Stojilkovic 5.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il Parma blinda la salvezza con il talismano Elphege: il secondo gol del francese fa sprofondare il Pisa Notizie correlate Da disoccupato al gol salvezza: Elphege, la favola Parma con il Camerun nel cuoreA un certo punto sembrava che i sogni di Nesta Elphege dovessero rimanere tali: buoni propositi senza nessun tentativo di vederli realizzati. Leggi anche: Il Parma batte il Pisa e conquista la salvezza. Elphege (ancora) decisivo Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Udinese-Parma 0-1, gol di Elphege: salvezza più vicina per i gialloblù; Udinese - Parma 0 - 1: Elphege lancia i gialloblù e blinda la salvezza; Calcio, risultati Serie A, Napoli blinda la Champions; Udinese-Parma 0-1: Elphege lancia i gialloblù e blinda la salvezza. Il Parma blinda la salvezza con il talismano Elphege: il secondo gol del francese fa sprofondare il PisaI nerazzurri sono a un passo dalla retrocessione in B: se vince il Lecce arriva anche l'aritmetica ... msn.com Parma, Elphege stende il Pisa e chiude la corsa salvezza: Hiljemark a un passo dalla BSuccesso interno per il Parma, che supera il Pisa all'incontro valido per la 34ª giornata di campionato: decide l'incontro Elphege all'82' minuto. Un risultato che oltre a valere la salvezza matematic ... tuttosport.com Udinese-Parma 0-1: Elphege lancia i gialloblù e blinda la salvezza (Adnkronos) - Il Parma passa di misura sul campo dell'Udinese nella 33esima giornata di Serie A oggi, sabato 18 aprile: 0-1 il risultato finale. Tre punti preziosi in chiave salvezza per gli emilia - facebook.com facebook