Da disoccupato al gol salvezza | Elphege la favola Parma con il Camerun nel cuore

Elphege, ex giocatore disoccupato, ha attraversato un percorso inaspettato che lo ha portato a segnare un gol decisivo per la salvezza della squadra. La sua storia è iniziata lontano dal calcio professionistico, ma nel momento di maggiore difficoltà ha trovato una nuova opportunità. Originario del Camerun, ha dimostrato di saper affrontare le sfide con determinazione, contribuendo alla salvezza della squadra con un gesto che ha attirato l’attenzione di molti.

A un certo punto sembrava che i sogni di Nesta Elphege dovessero rimanere tali: buoni propositi senza nessun tentativo di vederli realizzati. Si è ritrovato senza squadra a causa dei guai finanziari del Tours FC che, qualche mese prima, gli aveva regalato un contratto. Tutto quello che aveva.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Il Parma vola verso la salvezza: Elphege stende l’Udinese al BluEnergy Il Parma espugna Udine e ipoteca la salvezza, prima gioia in A per ElphegeUdinese-Parma 0-1 Marcatori: 6' st Elphege Udinese (3-4-2-1): Okoye 6; Kristensen 6 (36' st Mlacic sv), Kabasele 6, Solet 6. Contenuti utili per approfondire Parma, Elphege gol: Udinese battuta 1-0, salvezza più vicinaIl Parma compie un passo fondamentale verso la salvezza in Serie A, espugnando il campo dell'Udinese con un 1-0. Il gol decisivo è stato firmato da Nesta Elphege, subentrato nella ripresa, che al 51’ ... it.blastingnews.com Il Parma passa contro l'Udinese col gol di Elphege: al Bluenergy è 1-0 per i ducaliI gialloblù di mister Cuesta portano a casa tre punti che archiviano la questione salvezza. Nulla da fare per i bianconeri, che cadono in casa ... tuttosport.com