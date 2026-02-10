Milan Nkunku | Mai pensato di andare via La gente parla ma io so dove voglio stare

Christopher Nkunku ha chiarito di non aver mai pensato di lasciare il Milan. In un’intervista esclusiva a ‘La Gazzetta dello Sport’, l’attaccante francese classe 1997 ha detto che la gente parla, ma lui sa bene dove vuole restare. Nkunku ha ribadito che il suo obiettivo è continuare a dare il massimo con i rossoneri, senza lasciarsi distrarre da voci di mercato o supposizioni.

Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997 del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Sul perché nel calciomercato di gennaio non ha voluto lasciare il Milan, Nkunku ha risposto: «Non ho mai pensato di andare via, questo è il punto. Il mio agente non mi ha parlato di offerte e quindi per me erano solo voci. E poi lui mi conosce bene: non gli ho chiesto di cercare altro o di 'aprire' ad altri club, perché volevo solo essere pronto a rendere qui al Milan». E sui 'rumors' che potrebbero averlo infastidito, l'ex PSG, RB Lipsia e Chelsea è stato piuttosto perentorio: «Nel mio lavoro, se inizi ad ascoltare tutti, non puoi concentrarti su ciò che conta.

Christopher Nkunku si presenta con la carica piena.

Nkunku svela di non aver mai pensato di lasciare il Milan, anche se ha ammesso di aver pensato al suo futuro e ai suoi obiettivi.

