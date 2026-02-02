Attacco hacker all' università La Sapienza di Roma | sito e sistemi bloccati

Un attacco hacker ha preso di mira l’Università La Sapienza di Roma. Gli hacker hanno lanciato un ransomware che ha bloccato il sito e diversi sistemi dell’ateneo. Gli studenti e il personale non riescono ad accedere ai servizi online, e l’università sta cercando di ripristinare la normalità. Al momento, non sono ancora chiare le dimensioni del danno né le eventuali richieste degli hacker.

Attacco degli hacker all'Università La Sapienza di Roma. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di un attacco ransomware che avrebbe colpito e bloccato diversi sistemi e servizi dell'ateneo. Gli esperti dell'agenzia per la Cybersicurezza nazionale sono al lavoro con i tecnici dell'Università per cercare di ripristinare i server.

