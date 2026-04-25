Il papà di Manfredi Marcucci | Le spese per le cure? Una cosa folle la Svizzera mostra freddezza A me una fattura da 68mila franchi

Un padre ha riferito di aver ricevuto una fattura di 68mila franchi svizzeri per le cure di suo figlio, mentre gli altri tre ragazzi coinvolti hanno ricevuto fatture di 17mila franchi ciascuno. Ha affermato che le spese sono troppo elevate e ha criticato la risposta ricevuta, definendola fredda. La vicenda riguarda un episodio che ha suscitato attenzione per le discrepanze nelle fatturazioni e per le reazioni del sistema sanitario.

Roma – “Il caso l’ho tirato fuori io. Agli altri tre ragazzi è arrivata una fattura da 17mila franchi, a me da 68mila. Mi è sembrata una cosa particolarmente strana”. Umberto Marcucci, il padre di Manfredi, 16 anni, studente romano del liceo Chateaubriand, uno dei giovani ustionati nel rogo al locale ‘Le Constellation’ di Crans-Montana, definisce la mail ricevuta dall’ospedale svizzero “una cosa folle”. Cosa ha fatto quando si è trovato davanti una richiesta del genere? "Ho chiamato il ministro Tajani, che mi ha rimandato all’ambasciatore Cornado. Non ho mai pensato di dover pagare quella fattura direttamente, però mi è venuto lo scrupolo che potesse rientrare tra le spese che si scambiano l’Italia e la Svizzera tramite il sistema della tessera sanitaria europea.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il papà di Manfredi Marcucci: “Le spese per le cure? Una cosa folle, la Svizzera mostra freddezza. A me una fattura da 68mila franchi” Notizie correlate Crans-Montana, la Svizzera chiede il conto all’Italia: “Vogliamo 100mila franchi per le cure mediche ai feriti”La mutua svizzera chiede all’Italia il corrispettivo di circa 108 mila euro per le spese dei feriti del rogo di Crans-Montana. Crans Montana, l’ospedale di Sion manda la fattura alle famiglie di tre feriti italiani: fino a 60mila franchi di spese sanitarieMilano, 20 aprile 2026 – L’ospedale di Sion, nel Cantone Vallese, ha inviato nei giorni scorsi, a tre famiglie di feriti italiani nell’incendio del... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Crans Montana, ai parenti di Manfredi Marcucci fattura da 75mila euro per 15 ore di ricovero nell'ospedale di Sion. L'ambasciatore: Sarà il Cantone svizzero a pagare; Da Crans Montana una fattura di 75mila euro per le spese di ricovero dei feriti; Fatture dagli ospedali alle vittime di Crans-Montana, Marcucci: Un altro schiaffo dalla Svizzera; Crans-Montana, le fatture ai feriti: 75mila euro per Manfredi Marcucci, 18mila per Eleonora Palmieri. Poche ore in ospedale, è vergognoso. Crans Montana, il papà di Manfredi Marcucci: «Ci chiedono di pagare? Dalla Svizzera poca empatia: hanno chiesto ai loro ragazzi feriti di ripetere l'anno scolastico»Parla il padre del 16enne romano rimasto ferito nell'incendio della discoteca: «Assurdo che si parli di soldi e rimborsi mentre tanti ragazzi sono ancora ricoverati in ospedale» ... roma.corriere.it Crans Montana, la rabbia del papà di Manfredi: «Rimborsi per le cure ai feriti? La Svizzera non ha empatia: vogliono far ripetere l'anno scolastico alle vittime»Non si placa la polemica diplomatica e umana dopo il tragico rogo della discoteca «Le Constellation» a Crans Montana. Alle parole dell'ambasciatore Gian Lorenzo Cornado, che ... corriereadriatico.it “È assurdo discutere di soldi mentre tanti ragazzi sono ancora ricoverati”. È lo sfogo di Umberto Marcucci, padre di Manfredi, il 16enne romano rimasto gravemente ferito nell’incendio della discoteca di Crans Montana. Il riferimento è alla richiesta di rimbors - facebook.com facebook “È assurdo discutere di soldi mentre tanti ragazzi sono ancora ricoverati”. È lo sfogo di Umberto Marcucci, padre di Manfredi, il 16enne romano rimasto gravemente ferito nell’incendio della discoteca di Crans Montana. Il riferimento è alla richiesta di rimbors x.com