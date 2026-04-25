Il Papa all’Università La Sapienza il 14 maggio | ecco lo storico annuncio atteso 18 anni

Il 14 maggio, il Papa visiterà l’Università La Sapienza di Roma, tornando dopo 18 anni. È previsto un evento che richiamerà l’attenzione di studenti, docenti e cittadini, con una cerimonia ufficiale in cui il Santo Padre sarà presente. Questa visita segna un ritorno del pontefice all’ateneo romano, dove non si era più recato dal suo precedente intervento.

Il Santo Padre torna all’Università La Sapienza di Roma: il 14 maggio Papa Leone XIV sarà all’ateneo. A farlo sapere è il Bollettino della sala stampa vaticana, precisando che si tratterà di una «visita pastorale». L’evento si presenta già come storico, visto che l’ultimo precedente di una annunciata presenza, poi annullata, di un Papa nello storico Ateneo Italiano risale al 2008 quando a guidare la Santa Romana Chiesa era Ratzinger. Il programma della visita pastorale. La Prefettura della Casa Pontificia ha reso noto il programma della visita di Papa Leone alla Sapienza di Roma il 14 maggio. Alle 10 il Pontefice partirà in auto dal Vaticano per dirigersi alla alla cappella universitaria “Divina Sapienza”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il Papa all’Università “La Sapienza” il 14 maggio: ecco lo storico annuncio, atteso 18 anni Notizie correlate Vaticano: il 14 maggio Papa Leone XIV visitera’ l’Universita’ La Sapienza di RomaGiovedì 14 maggio, il Santo Padre Leone XIV si recherà in visita pastorale all’Università La Sapienza di Roma. Leggi anche: Il Papa il 14 maggio sarà all'Università La Sapienza di Roma Altri aggiornamenti Temi più discussi: Visita del Papa all’Università Sapienza di Roma il 14 maggio; Il Santo Padre in visita all'Università Cattolica dell’Africa Centrale; Il Papa: nell'attuale crisi dei riferimenti morali si legittima l'inaccettabile; Papa Leone XIV: I cristiani, i giovani cattolici africani, non devono avere paura delle cose nuove. Il 14 maggio il Papa sarà in visita pastorale all'Università La Sapienza di RomaL'annuncio nel Bollettino della sala stampa vaticana. Previsto un discorso in Aula magna e l'incontro con gli studenti e le autorità accademiche. Nel 2008 era saltato l'incontro in ateneo con Papa Ben ... avvenire.it Il Papa il 14 maggio sarà all'Università La Sapienza di RomaPapa Leone visiterà, giovedì 14 maggio, l'università La Sapienza di Roma. Lo riferisce il Bollettino della sala stampa vaticana, precisando che si tratterà di una visita pastorale . quotidiano.net Duro richiamo alla politica da parte di Papa Leone, che durante l’udienza al Partito Popolare Europeo ha criticato una politica “urlata e fatta di slogan”, giudicata incapace di rispondere concretamente ai bisogni delle persone. “Per vincere la disaffezione all - facebook.com facebook #PapaLeoneXIV #LeoneXIV Occorre cercare l’unità che consente di dare vita a qualcosa di nuovo e costruttivo, mentre il conflitto porta alla distruzione Nell’udienza al Partito popolare europeo il Papa invita a non perdere il legame con le radici cristiane x.com