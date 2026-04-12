Tuttosport – Napoli a Parma si spengono i sogni di rimonta | McTominay non basta l’1-1 rallenta Conte

Il Napoli ha concluso la sua serie di partite senza sconfitte al Tardini, dove ha pareggiato 1-1 contro il Parma nella 32ª giornata di campionato. La rete di McTominay non è stata sufficiente a portare i tre punti, rallentando così la corsa dei partenopei. La partita si è giocata nel rispetto delle regole e senza ulteriori episodi di rilievo, segnando un punto di svolta nella stagione della squadra.

2026-04-12 16:57:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di TS: Si interrompe al Tardini la striscia di imbattibilità del Napoli, che contro il Parma alla 32ª giornata di campionato non va oltre l’1-1. Un risultato che ha visto gli ospiti passare in svantaggio dopo 1 solo minuto di gioco con la rete di Strefezza, per poi pareggiare i conti al 60? con McTominay. Gli uomini di Conte rientrano così con 66 punti e un rinnovato vantaggio sul Milan, che sabato 11 è crollato in casa contro l’Udinese, ora distante 3 lunghezze. Sono invece 6 i punti di ritardo dall’Inter, che alle 20.45 scenderà in campo a Como: si spengono dunque i sogni rimonta dei campioni d’Italia in carica.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Tuttosport – Napoli, a Parma si spengono i sogni di rimonta: McTominay non basta, l’1-1 rallenta Conte Leggi anche: Il Parma strappa un punto al Napoli e fa un favore all’Inter: a Conte non basta McTominay Il Napoli frena a Parma: McTominay salva Conte ma lo scudetto si allontanaAGI - Dopo cinque vittorie consecutive, il Napoli frena la sua corsa Scudetto pareggiando 1-1 contro il Parma al Tardini. Napoli-Parma, il gol di McTominay annullato per fuorigioco di Mazzocchi