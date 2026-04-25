Il nuovo Museo Archeologico di Novara | orari quanto costa il biglietto e quando si entra gratis

Il nuovo Museo Archeologico di Novara è stato inaugurato venerdì 24 aprile ed è situato all’interno del Castello Visconteo Sforzesco, in piazza Martiri della Libertà 3. Il museo è aperto al pubblico con orari stabiliti e prevede un costo di ingresso, con alcune fasce orarie o giorni in cui l’entrata è gratuita. La struttura espone reperti archeologici e permette ai visitatori di accedere a determinate fasce orarie senza biglietto.