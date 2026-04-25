Il nuovo Museo Archeologico di Novara | orari quanto costa il biglietto e quando si entra gratis
Il nuovo Museo Archeologico di Novara è stato inaugurato venerdì 24 aprile ed è situato all’interno del Castello Visconteo Sforzesco, in piazza Martiri della Libertà 3. Il museo è aperto al pubblico con orari stabiliti e prevede un costo di ingresso, con alcune fasce orarie o giorni in cui l’entrata è gratuita. La struttura espone reperti archeologici e permette ai visitatori di accedere a determinate fasce orarie senza biglietto.
Inaugurato venerdì 24 aprile, il nuovo Museo Archeologico di Novara ha sede all’interno del Castello Visconteo Sforzesco, in piazza Martiri della Libertà 3. Il percorso espositivo raccoglie circa 400 reperti che raccontano la storia del territorio e del collezionismo locale, integrando la visita.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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