Accordo tra Parco Archeologico del Colosseo e Museo Nazionale Romano | arriva il biglietto ridotto per i visitatori

Il Parco Archeologico del Colosseo e il Museo Nazionale Romano offrono un biglietto ridotto ai visitatori per incentivare le visite culturali. La decisione arriva dopo la gratuità dei Musei Civici per i residenti di Roma, che ha portato più persone nei luoghi storici della città. La promozione mira a rendere più accessibili le attrazioni archeologiche e a coinvolgere i cittadini nelle attività culturali. La novità entrerà in vigore da marzo.

A partire da marzo i possessori di uno dei due biglietti potranno entrare ad un prezzo agevolato nell'altro complesso museale. Tutti i dettagli della convenzione Dopo i Musei Civici gratis per tutti i residenti a Roma, a partire da marzo un'altra agevolazione interesserà i romani. Questa volta, protagonisti dell'agevolazione sono il PArco Archeologico del Colosseo e il Museo Nazionale Romano che si sono uniti per offrire un biglietto ridotto ai visitatori. “Con questa importante iniziativa – ha dichiarato il Direttore del PArCo, Simone Quilici – si inaugura una politica di rafforzamento della rete museale a Roma che mira a valorizzare gli istituti depositari di testimonianze archeologiche provenienti dai siti del Palatino, del Foro Romano, del Colosseo e della Domus Aurea, in un’ottica di promozione condivisa di un patrimonio culturale unico al mondo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Parco archeologico del Colosseo, tra le antiche rovine passeggia una volpe

Cortona, il direttore del Parco archeologico nazionale di Pompei ospite del Maec

