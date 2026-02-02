Fontana di Trevi da oggi si paga il biglietto d' ingresso | come acquistarlo quanto costa e chi può entrare gratis Tutte le novità

Da oggi entra in vigore il nuovo biglietto d’ingresso alla Fontana di Trevi. I turisti e i visitatori non residenti devono pagare per poter ammirare da vicino la famosa fontana. Chi arriva in città può acquistare il biglietto online o alle biglietterie, con un costo che varia in base alla fascia oraria e al tipo di visita. Chi ha meno di 18 anni o risiede a Roma entra gratuitamente. La novità ha già scatenato qualche protesta, ma le autorità assicurano che il pagamento serve a mantenere e valorizzare il monumento.

