Aurora Ramazzotti ha condiviso alcuni dettagli sulle sue future nozze, annunciando che saranno di breve durata e senza partecipazioni classiche. Ha descritto l’invito come un semplice foglietto in stile anni ’90, evitando le consuete carte di pregio e le formule eleganti in inglese. La cantante ha anche affermato che l’evento non avrà le formalità tradizionali, preferendo un approccio più informale e diretto.

Dimenticate le tradizionali partecipazioni in cartoncino perlato, scritte in corsivo inglese e chiuse da formali sigilli in ceralacca. Per annunciare il giorno più importante della loro vita, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno deciso di fare un tuffo a capofitto nella cultura pop e nell’estetica degli anni ’90, trasformando il consueto invito a nozze in un vero e proprio “ giornaletto ” per teenager. Attraverso i propri profili social, la ventinovenne figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha regalato ai suoi follower un succoso spoiler in vista del matrimonio, fissato ufficialmente per il prossimo 4 luglio 2026. “Sarà”: un omaggio agli anni ’80 e ’90 (e a papà Eros).🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il nostro matrimonio? Durerà giorni. Niente partecipazioni noiose, l’invito è un giornaletto anni ’90”: Aurora Ramazzotti svela i dettagli delle nozze formato “Cioè”

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