Il Rotary per la voce delle donne | un incontro che diventa impegno civile

Questa mattina a Partinico si è svolto un incontro importante, organizzato dal Rotary, che ha visto coinvolti studenti, insegnanti e ospiti. La discussione si è concentrata su Federico II e le tombe reali palermitane, ma l’evento si è trasformato in un vero e proprio impegno civile. La sala dell’istituto “Carlo Alberto Dalla Chiesa” si è riempita di spunti e riflessioni, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico e culturale della regione.

Una mattinata di alto profilo culturale, densa di riflessioni e stimoli intellettuali, ha coinvolto studenti, docenti e ospiti presso l’aula magna dell’istituto tecnico “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Partinico, dove si è svolto il convegno dedicato a “Federico II e le tombe reali palermitane”.🔗 Leggi su Palermotoday.it Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Partinico Università Argomenti discussi: L’uomo della svolta; La Rotary Foundation al centro della prima conviviale del Rotary Fiorenzuola; Il Rotary in musica per beneficenza; Il Rotary fa spettacolo. Due anni di lavoro per una serata in scena: Debutto da applausi. Battipaglia: nasce il Rotary Club Tuscianum 1929Battipaglia: nasce il Rotary Club Tuscianum 1929Domenica 8 febbraio 2026, alle ore 11.30, si terrà la cerimonia ufficiale di consegna della Carta Costitutiva del Rotary Club Tuscianum 1929 ... infocilento.it Dialogo, istruzione, aiuti: il Rotary ha una ricetta per la pace (e un presidente italiano)Parla Francesco Arezzo: il ceto medio è in crisi, ma è importante che resista la consapevolezza di una rete di soccorso tra persone. Rinunciarvi è ... avvenire.it La voce dei giovani talenti al centro. Si è svolta la Serata dei Talenti #RoadToYourJob, un momento di confronto autentico in cui i protagonisti sono stati i giovani e le loro esperienze, organizzata dal Rotary Club Molfetta. Giunto alla sua seconda edizione, si facebook Infrastrutture e futuro del Basso Piemonte: il Rotary riunisce gli esperti ad Alba x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.