GUALDO TADINO - Stasera c’è " L’Inno delle Donne ", iniziativa di solidarietà e spettacolo. Patrocinato dall’Amministrazione comunale, organizzato da un gruppo guidato da Gessica Collarini (nella foto), l’evento, nel quale si fondono musica, arte ed impegno civile, dedicato alla sensibilizzazione sul tema della condizione femminile e della lotta alla violenza, prende avvio alle 20 al teatro Don Bosco. La serata, "caratterizzata da un programma eclettico e di alto profilo artistico", vedrà alternarsi sul palco protagonisti del mondo dello spettacolo e della danza. Tra questi il ballerino e testimonial di resilienza Ivan Cottini, insieme a Gianpaolo delle Donne e al talentuoso Giordano.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Musica, danza e impegno. C’è l’"Inno delle Donne"

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