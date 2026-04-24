Napoli Conte cerca il riscatto al Maradona | sfida decisiva col Cremonese

Venerdì 13 aprile al stadio Maradona si gioca la partita tra Napoli e Cremonese, valida per la Serie A. Il Napoli arriva dopo aver perso 2-0 contro la Lazio e l’allenatore cerca una vittoria per invertire la rotta. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con i padroni di casa che cercano di riscattarsi e gli ospiti intenzionati a ottenere punti preziosi.

? Cosa sapere Napoli e Cremonese si sfidano al Maradona venerdì 13 aprile per la Serie A.. Conte punta al riscatto dopo la sconfitta per 2-0 subita contro la Lazio.. Il Napoli ospita la Cremonese al Maradona alle ore 20.45 di questo venerdì 13 aprile, con gli azzurri pronti a rispondere alla sconfitta subita in casa contro la Lazio per 2-0. L’atmosfera intorno allo stadio di Napoli si prepara alla sfida della 34esima giornata di Serie A. La squadra guidata da Conte cerca il riscatto immediato dopo il passo falso subito contro i biancocelesti, mentre i padroni di casa arrivano con l’obiettivo di non perdere ulteriori punti in classifica. Per la Cremonese, allenata da Giampaolo, la missione è trasformare il recente pareggio per 0-0 ottenuto contro il Torino in una prestazione positiva lontano dalle proprie mura domestiche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, Conte cerca il riscatto al Maradona: sfida decisiva col Cremonese Notizie correlate Napoli, sfida vitale al Maradona: Conte punta al riscatto immediatoLa Cremonese si prepara a una trasferta di altissimo profilo in Campania, dove venerdì sera, alle ore 20:45, affronterà il Napoli nel campo del Diego... Napoli-Lecce: Conte cerca il tris al Maradona per blindare la ChampionsNella serata di oggi, lo stadio Diego Armando Maradona sarà il teatro di un confronto cruciale per le ambizioni d’alta classifica del Napoli, che... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Monti: Futuro di Conte? Bisogna capire se il Napoli ha la possibilità di dargli quello che cerca; Bargiggia: Conte ha sfasciato il Napoli. De Laurentiis è avvelenato e cerca un nuovo DS; Alisson lo spaccapartite del Napoli cerca un posto da titolare contro la Lazio; Napoli-Lazio, sfida da brividi al Maradona: Conte cerca la Champions, Sarri si gioca tutto nella corsa europea. Napoli-Cremonese, le probabili formazioni: torna Rrahmani, diversi cambi per ConteNapoli-Cremonese apre la 34ª giornata al Maradona: Conte cerca il riscatto dopo il ko con la Lazio e punta a blindare il secondo posto ... tuttonapoli.net Napoli-Cremonese: orario, probabili formazioni e dove vederlaIn Napoli-Cremonese, gli azzurri di Antonio Conte tornano in campo al Maradona nella 34ª giornata: sfida serale contro la squadra di Giampaolo. Napoli-Cremonese | Il Napoli torna in campo nella 34ª gi ... 2anews.it Cardinale di Napoli, un Cpr a Castel Volturno non è la risposta. 'Le politiche migratorie non possono essere ridotte a dispositivi di contenimento' #ANSA x.com Tutti gli ospiti di “Napoli Magazine Live”: https://www.napolimagazine.com/nm-live facebook