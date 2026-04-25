Il Napoli Basket batte Trento e sogna ancora un posto nei play off

Il Napoli Basket ha vinto contro Trento con il punteggio di 84-74 nell'incontro disputato all'Alcott Arena PalaBarbuto. La partita si è conclusa con la squadra di casa che ha ottenuto la vittoria, mantenendo vive le possibilità di qualificarsi ai play off. La squadra ospite ha tentato di recuperare nel corso dell'incontro, ma non è riuscita a superare gli avversari nel punteggio finale.

Il Napoli Basket può sognare ancora un posto ai play off grazie al successo su Trento all'Alcott Arena PalaBarbuto per 84-74. Dopo i primi due quarti in salita, gli azzurri si scatenano nella ripresa, trascinati da un super Doyle, con un incredibile parziale momentaneo di 26-2 nella terza.🔗 Leggi su Napolitoday.it NAPOLI BASKETBALL BATTE CREMONA: grande festa a tema... natalizio! #shorts Notizie correlate Napoli Basket, Leonardo Totè prima di Trento: “Ancora in corsa per i playoff, vogliamo lottare”La Guerri Napoli affronta domani, nell’anticipo della ventottesima giornata del Campionato di Serie A, l’Aquila Trento. Basket: rimonta d’autore di Venezia su Udine, Trieste batte TrentoSi chiudono gli anticipi della 22a giornata di Serie A 2025-2026, che si giocano in un arco territoriale sostanzialmente circoscritto tra tre... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Olimpia Milano che travolge Napoli con un grande Bolmaro, le pagelle; Napoli Basket, arriva la sconfitta a Milano in un match con un punteggio da Nba; Basket, Milano segna 125 punti contro Napoli! Vincono anche Bologna, Venezia, Brescia e Cantù; Lega Basket Serie A, la classifica aggiornata. Basket, Napoli batte Trento 84-74 e sogna i playoffAzzurri straripanti nel secondo tempo davanti al presidente Rizzetta e ai duemila dell’Alcott Arena. Doyle show con 26 punti. Domenica 3 maggio trasferta cruciale a Reggio Emilia ... msn.com Repesa cambia volto alla Guerri Napoli basket: vince e rigenera i giocatoriBatte Treviso 88-71 nello scontro diretto e salvezza ipotecata. Migliori in campo Caruso e Faggian quasi mai protagonisti con Magro. Ancora troppe le palle perse: diciassette ... ilnapolista.it Doyle protagonista con 26 punti nella vittoria casalinga del Napoli Basket contro l' Aquila Basket Trento Doppia cifra anche per Totè e El-Amin: tra gli ospiti 17 punti per DJ Steward #TuttoUnAltroSport Unipol Corporate - facebook.com facebook