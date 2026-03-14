Basket | rimonta d’autore di Venezia su Udine Trieste batte Trento

Nella 22a giornata di Serie A 2025-2026, Venezia ha rimontato Udine in una partita combattuta, mentre Trieste ha battuto Trento. Gli anticipi si sono svolti tra le regioni dell’Italia orientale, chiudendo con queste due sfide le gare di oggi. La giornata si è disputata senza interruzioni, con le squadre che hanno dato il massimo sul parquet.

Si chiudono gli anticipi della 22a giornata di Serie A 2025-2026, che si giocano in un arco territoriale sostanzialmente circoscritto tra tre regioni, su tutto l’arco orientale d’Italia. Andiamo a vedere le ricche emozioni di una sera che ha regalato davvero molto in termini di emozioni e anche di una rimonta notevole. UMANA REYER VENEZIA-APU OLD WILD WEST UDINE 101-94 Parte fortissimo Udine, che sfodera un grande primo quarto soprattutto in virtù di uno 0-9 firmato Mekowulu-Alibegovic-Da Ros, che significa sia 7-17 che timeout chiamato da Spahija. Questo, però, di effetti ne ha relativamente pochi; minuti in campo, sul lato APU, anche per il 2008 Stijepanovic poco dopo il perentorio +15 (14-29) infilato da Spencer. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket: rimonta d’autore di Venezia su Udine, Trieste batte Trento Articoli correlati Basket, Serie A: Sassari batte Brescia all’overtime. Rinasce Cremona, grande rimonta di TrentoDopo la vittoria di Varese nell’anticipo di ieri, si sono da poco concluse le prime tre sfide della domenica di Serie a basket 2025-2026, valevoli... Basket, vittorie casalinghe per Trento, Tortona ed Udine in Serie A. La Reyer Venezia espugna NapoliDopo la vittoria di Cremona di ieri e in attesa dei posticipi di domani, la Serie A di basket 2025-2026 ha oggi proposto quattro match domenicali. Aggiornamenti e notizie su Basket rimonta d'autore di Venezia su... Temi più discussi: Volley, Modena firma la rimonta d’autore nei playoff scudetto: Porro e Sanguinetti stellari dallo 0-2 con Piacenza; BASKET: Unieuro Forlì, due punti pesanti a Cividale; Pallacanestro Grosseto batte Pisa Ies 96-84: rimonta nel finale e playoff ancora aperti; Basket, OraSì sfiora la rimonta al PalaCosta: ma alla fine la spunta Fabriano. Rimonta clamorosa: i Nets da -23 ribaltano Detroit e tornano a vincereBrooklyn interrompe la serie di dieci sconfitte consecutive con un successo che ha dell’incredibile: 107-105 sul parquet dei Pistons, dopo essere sprofondata fino al -23 nel cuore del ... pianetabasket.com Basket: Atlavir rimonta la Gieffe, per Asti fatale l'ultimo quartoLa Gieffe Scuola Basket Asti viene fermata dalla 33 Giri Atlavir nel ventesimo turno del campionato di Divisione Regionale 1. Il match, valido per il girone B e disputato sul parquet di Rivalta di ... lavocediasti.it TRIESTE RITROVA LA VITTORIA! Guidata da Ramsey e Toscano-Anderson la Pallacanestro Trieste torna a vincere e lo fa davanti ai propri tifosi. Sconfitta la Dolomiti Energia Trentino. Finale: https://www.pianetabasket.com/legabasket-serie-a/trieste-con-ott - facebook.com facebook Ramsey (25 pts) e Toscano-Anderson (21 pts) protagonista nella vittoria della @PallTrieste sull' @AquilaBasketTN Doppia cifra anche per Candussi: agli ospiti non basta Steward (21 pts) #TuttoUnAltroSport @UnipolCorporate x.com