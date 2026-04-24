Napoli Basket Leonardo Totè prima di Trento | Ancora in corsa per i playoff vogliamo lottare

Napoli Basket si prepara ad affrontare domani l’Aquila Trento nell’anticipo della ventottesima giornata di Serie A. Prima della gara, Leonardo Totè ha dichiarato che la squadra è ancora in corsa per i playoff e che intende continuare a lottare. La partita si svolgerà in un contesto di campionato molto equilibrato, con entrambe le squadre determinate a ottenere i due punti.

La Guerri Napoli affronta domani, nell’anticipo della ventottesima giornata del Campionato di Serie A, l’Aquila Trento. La partita si disputerà all’Alcott Arena, con inizio alle ore 19:30. Dopo la brutta batosta a Milano contro l’Olimpia, la formazione di Jasmin Repesa deve vincere a tutti i costi per chiudere al più presto il discorso salvezza. Trento occupa, insieme a Cremona, la nona posizione con 20 punti e precede la guerri di una sola vittoria. La squadra di Coach Cancellieri è reduce dalla sconfitta interna contro Reggio Emilia, la seconda consecutiva dopo la splendida vittoria in casa della Reyer Venezia. Nella gara d’andata, disputata a Trento lo scorso 9 novembre, vittoria degli azzurri per 93-87 in casa di Trento.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli Basket, Leonardo Totè prima di Trento: “Ancora in corsa per i playoff, vogliamo lottare” Notizie correlate Leggi anche: Basket: Reggio Emilia, colpo playoff a Trento. Treviso batte Udine e infiamma la corsa salvezza Napoli Basket: Zemaitis ko e Totè squalificato, crisi totaleIl Napoli Basket affronta un momento critico con due assenze pesanti prima della trasferta di Cantù. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Contro Napoli comincia la volata dell’Olimpia verso i playoff; Olimpia Milano-Guerri Napoli | La situazione e dove vederla in tv; Basket, i migliori italiani della 27a giornata di Serie A. Rossato e Cappelletti trascinano, spiccano Lever e Alviti; NAPOLI BASKET - Gli azzurri sfidano la Dolomiti Energia Trentino all'Alcott Arena, Totè: Ci aspetta una gara davvero tosta. Repesa dà una scossa al Napoli Basket: gli azzurri battono Treviso e ipotecano la salvezzaJasmin Repesa dà la scossa al Napoli Basket. Il nuovo coach azzurro comincia nel migliore dei modi la sua avventura all'ombra del Vesuvio con un netto successo all'Alcott Arena Palabarbuto contro ... napolitoday.it Leonardo Totè: «Repesa mi fa crescere. Futuro? Sempre qui a Napoli»Leonardo Totè ha parlato ai microfoni di Timeout Azzurro. Il primo commento riguarda Jasmin Repes, che aveva già avuto a Pesaro. L'ho ritrovato uguale a come ... pianetabasket.com Campionato Under 19 Silver Primo turno fase finale Coppa Campania Napoli basket Academy vs Uisp A. Simeon Nocera Inferiore 105-12 Napoli Basket Academy: Ronga Tatarella 12 De Fraia 8 Mezzacapo 6 Vassallo 14 Apetino 15 Noioso 2 Fittipaldi 14 Roc - facebook.com facebook