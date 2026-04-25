Il mondo televisivo locale piange la morte di Giorgio Eccel

Il mondo televisivo locale è in lutto per la scomparsa di Giorgio Eccel, dipendente storico della Rai di Trento. Dopo diversi mesi di malattia, Eccel è deceduto, lasciando un vuoto tra colleghi e professionisti del settore. La sua presenza è stata significativa per molti anni nel panorama televisivo della regione. La notizia ha suscitato commozione tra coloro che lo avevano conosciuto e collaborato con lui.

Grave lutto nel mondo televisivo locale: Giorgio Eccel, dipendente storico della Rai di Trento, è morto dopo diversi mesi di malattia.Classe 1963, l’uomo ha iniziato la sua carriera televisiva da giovanissimo: prima come usciere, poi come operatore di ripresa e infine come impiegato dell’archivio.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Il mondo del cinema piange la scomparsa di Giorgio GosettiIl giornalista e critico, storico collaboratore della Biennale e fondatore delle Giornate degli autori, era nato a Venezia nel 1956 e aveva sempre... Leggi anche: Il mondo del calcio piange la morte di Nicola Salerno: fu anche direttore sportivo del Palermo