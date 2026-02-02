Il mondo del calcio piange la morte di Nicola Salerno | fu anche direttore sportivo del Palermo

Il mondo del calcio italiano è in lutto per la scomparsa di Nicola Salerno, ex direttore sportivo del Palermo. Aveva 69 anni ed era molto conosciuto nel settore. La notizia ha colto di sorpresa sponsor, tifosi e colleghi, molti dei quali ricordano il suo impegno e la passione per il calcio.

Aveva 69 anni. Per il dirigente una breve esperienza in rosanero nella stagione 2016-17, quella culminata con la retrocessione dalla A alla B Il mondo del calcio piange la scomparsa di Nicola Salerno, storico direttore sportivo, morto ieri all'età di 69 anni. Tra i tanti club di cui fece parte da annoverare anche il Palermo, con il quale portò avanti una breve esperienza nella stagione 2016-17, quella culminata con la retrocessione dei rosanero dalla A alla B, e con la società passata temporaneamente dalle mani di Zamparini a quelle di Baccaglini. Successivamente lavorò con Licata, Triestina, Messina, Catania e Cagliari (anche in serie A), poi Foggia, Salernitana, Grosseto, Leeds United, Watford, appunto Palermo e Brescia.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Nicola Salerno

È morto Nicola Salerno, ex direttore sportivo del Ravenna.

È morto Nicola Salerno, ex direttore sportivo e figura conosciuta nel calcio italiano.

Ultime notizie su Nicola Salerno

Lutto nel mondo del calcio, è morto Nicola Salerno: fu anche direttore sportivo del Ravenna.

Nicola Salerno è morto, lutto nel mondo del calcio: il noto direttore sportivo aveva quasi 70 anniIl mondo del calcio è in lutto per la morte di Nicola Salerno. Noto direttore sportivo, avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 3 agosto. Nel corso della sua carriera è stato ds, tra le tante, anche di ... fanpage.it

All’età di 69 anni è morto oggi a Matera, suo luogo di nascita, Nicola Salerno ex direttore sportivo del Cagliari per ben due volte nell’era Cellino. Salerno, ha conquistato la sua prima Serie A da direttore sportivo proprio con il Cagliari nell’annata 2003/2004 facebook

Udinese Calcio esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Nicola Salerno, per oltre trent'anni dirigente in numerose squadre italiane e inglesi. Il club è vicino ai suoi cari in questo momento difficile. x.com