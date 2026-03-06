Il mondo del cinema piange la scomparsa di Giorgio Gosetti

Il mondo del cinema e del giornalismo piange la scomparsa improvvisa di Giorgio Gosetti, critico cinematografico, direttore e fondatore di festival, e docente. Gosetti è ricordato per il suo ruolo di operatore culturale e per aver contribuito allo sviluppo di eventi e iniziative nel settore cinematografico. La sua morte ha suscitato reazioni di cordoglio tra colleghi e amici.

Il giornalista e critico, storico collaboratore della Biennale e fondatore delle Giornate degli autori, era nato a Venezia nel 1956 e aveva sempre mantenuto forti legami con la laguna Cordoglio nel mondo del cinema e del giornalismo per l'improvvisa scomparsa di Giorgio Gosetti, critico cinematografico, direttore e fondatore di festival, docente, operatore culturale. Giorgio Gosetti era nato a Venezia il 6 febbraio 1956, e lavorava per l'Ansa fin da giovane, specializzandosi nel cinema. Ha iniziato a collaborare con la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia nel 1980, negli anni del grande rilancio...