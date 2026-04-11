Negli ultimi anni, le forze di polizia hanno aumentato il numero di agenti a Pisa, con oltre 60 assunzioni tra il 2025 e il 2026. Nei prossimi anni, si prevede un nuovo incremento che potrebbe portare le nuove assunzioni a superare le 80 unità entro il 2028, arrivando quasi a 100 agenti complessivi. Questa crescita è stata annunciata come parte di un rafforzamento dell’organico in corso.

"Tra il 2025 e il 2026 sono arrivate oltre 60 persone in più negli organici della Questura di Pisa e, entro il 2028, l’incremento potrebbe superare le 80 unità, arrivando quasi a 100". Lo ha detto il questore di Pisa, Salvatore Barilaro, intervenendo ieri alla Stazione Leopolda in occasione della festa della polizia, che celebra 174 anni dalla fondazione. Durante le celebrazioni, alla presenza delle autorità civili e militari e delle classi quinte delle scuole Oberdan, De Santis e dell’istituto comprensivo Vincenzo Galilei, è stato presentato il bilancio dell’attività della questura relativo al 2025. "C’è un progetto di investimento su questo territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La polizia si rafforza: "Organici in crescita" . In arrivo fino a 100 agenti

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Salve, quando escono i posti per gli organici di diritto qui a Cagliari - facebook.com facebook

E' questo in soldoni, il bilancio della riunione di ieri sugli organici tra amministrazione e sindacati. Cui aggiungere anche per la A-23 un aumento di posti di 762 unità. x.com