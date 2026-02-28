Completati in ospedale i primi interventi con il robot chirurgico

Questa settimana a Lodi sono stati completati i primi interventi chirurgici con il robot da Vinci Xi, recentemente installato al Maggiore. Le operazioni sono state eseguite in sala operatoria e hanno coinvolto pazienti che si sono sottoposti a procedure assistite dalla tecnologia robotica. La novità rappresenta un passo importante per l’ospedale, che utilizza questa attrezzatura all’avanguardia per interventi di chirurgia avanzata.

Portati a termine, in sala operatoria, a Lodi, questa settimana, i primi interventi con il supporto del robot chirurgico da Vinci Xi, recentemente installato al Maggiore. Pietro Bisagni, Direttore del Dipartimento Chirurgico e primario della Chirurgia Generale dell'Ospedale di Largo Donatori del Sangue, ha eseguito con il da Vinci interventi di colecistectomia. La prossima settimana sono previste procedure più complesse e importanti che interesseranno l'intestino e il fegato. Piero Incarbone, primario di Urologia, ha eseguito invece una prostatectomia, intervento laparoscopico mini invasivo robot-assistito. "Il sistema robotico, attraverso una console – spiega lo specialista – assiste i movimenti del chirurgo, non esegue nessuna manovra in autonomia, ma corregge e affina i movimenti del chirurgo".