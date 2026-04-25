Il migliore bar del mondo è il Bar Basso di Milano dove è nato il Negroni Sbagliato | la classifica

Food&Wine ha pubblicato la classifica dei dieci migliori bar del mondo, con due locali italiani inclusi. Al primo posto si trova il Bar Basso di Milano, noto anche come il luogo di nascita del Negroni Sbagliato. Al numero otto si colloca invece il Jerry Thomas Bar Room di Roma. La lista evidenzia i locali scelti per la qualità delle bevande e l’atmosfera, senza ulteriori dettagli sui criteri di valutazione.

Food&Wine ha stilato la classifica dei 10 bar migliori del mondo. Due italiani: Jerry Thomas Bar Room di Roma (ottavo) e l'iconico Bar Basso di Milano (primo).🔗 Leggi su Fanpage.it

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