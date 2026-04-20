Dal 20 al 26 aprile 2026, durante il Fuorisalone, nel Cortile dell’Orologio di Palazzo Litta si svolge l’evento Bar Adrenalina, situato all’interno del Boccascena Caffè. L’iniziativa si tiene in uno dei luoghi più suggestivi di Milano e si propone come uno spazio vivace dove il pubblico ha un ruolo attivo. La manifestazione si inserisce nel calendario della design week, offrendo un’esperienza immersiva nel cuore della città.

Per tutta la durata del Fuorisalone 2026, dal 20 al 26 aprile, nel suggestivo Cortile dell’Orologio di Palazzo Litta in corso Magenta, uno dei luoghi più affascinanti di Milano, prende vita Bar Adrenalina all’interno del Boccascena Caffè. Realizzato nell’ambito di MoscaPartners Variations, nella sua edizione 2026 dedicata al tema Metamorphosis, Bar Adrenalina non è un semplice spazio espositivo da osservare, ma un’esperienza da vivere, attraversare e alimentare, dove ogni presenza contribuisce concretamente alla nascita di un futuro oggetto di design. Qui non si entra per solo ‘vedere qualcosa’, si entra per lasciare un segno. Bar Adrenalina è anche un omaggio alla socialità milanese, alla ‘Milano da bere’, reinterpretato con l’estetica e l’ironia del brand.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fuorisalone 2026, la Milano da bere al Bar Adrenalina: “Un luogo vivo dove il pubblico è protagonista”

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