Il 25 aprile in Italia si presenta come una giornata segnata dalla tristezza, secondo le parole di un ex parlamentare. La commemorazione si svolge in un clima di dolore, con il pensiero rivolto anche alla guerra in corso. In questa occasione, vengono ricordati gli eventi storici e le vittime di un passato che continua a influenzare il presente. La giornata si svolge con un tono di mestizia, senza grandi manifestazioni pubbliche o celebrazioni ufficiali.

Nota, amaro, Pierluigi Castagnetti: «Com’è triste questo 25 aprile». Lo dice pensando alla guerra. Ma c’è anche altro. Un clima generale di insoddisfazione, e di paura. La condizione psicologica del Paese è segnata dall’insicurezza, specie sotto l’aspetto economico e la sensazione di angoscia e rafforzata da un conflitto relativamente vicino di cui ormai non si capisce il senso né tantomeno il possibile esito: anche nelle guerra c’è una razionalità, per quanto perversa. Qui no, essendo questo conflitto in mano a un uomo che ogni giorno dà segni di squilibrio: ora Donald Trump vorrebbe riaprire la questione delle Falklands in odio a Keir Starmer, per dirne una.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il mesto 25 aprile nell’Italia smarrita di Meloni

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