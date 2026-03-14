La sinistra smarrita nell' era dell' algoritmo

La sinistra si trova in difficoltà nell’era dell’algoritmo, mentre si cerca di capire come adattarsi ai cambiamenti digitali. Marx, quando scrisse Il Capitale, non aveva in mente un manuale, ma voleva fornire uno strumento per interpretare la realtà. Oggi, tra nuove sfide e vecchi concetti, si cerca di comprendere come il pensiero marxista possa essere applicato ai tempi moderni.

Quando Marx pubblicò Il Capitale — tre volumi più un quarto ricostruito da Engels con la pazienza di un certosino — non voleva fondare un catechismo, ma offrire una lente per leggere il mondo. La distinzione era semplice: la struttura economica come fondamento, il resto, sovrastruttura, come arredamento. Oggi quell’arredamento non è più fatto di idee, ma di algoritmi: sono loro a raccontarci la realtà secondo la visione dei padroni del web e dell’AI. E noi, con metà del Paese incapace di comporre una frase completa, ci lasciamo guidare da ciò che non comprendiamo. Nel nostro panorama pubblico manca una voce un tempo riconoscibile: la sinistra. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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