Persiceto festeggia il 25 aprile nell' 81° anniversario della Liberazione
Sabato 25 aprile si celebra l’81° anniversario della Liberazione italiana. A Persiceto, il Comune ha programmato una commemorazione mattutina con la deposizione di corone ai monumenti dei caduti. Nel pomeriggio, si svolgerà una passeggiata guidata nel centro storico. La giornata si svolge nel rispetto delle tradizioni e delle cerimonie previste per questa ricorrenza.
Sabato 25 aprile ricorre l'81° anniversario della Liberazione italiana: per ricordare questa importante giornata il Comune di Persiceto organizza in mattinata la commemorazione ufficiale con deposizione delle corone ai monumenti dei caduti, mentre nel pomeriggio si terrà la passeggiata guidata ad.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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