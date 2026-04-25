Il Manchester United ha raggiunto un accordo verbale con il centrocampista del Brighton Carlos Baleba per il trasferimento a fine stagione. La trattativa, secondo fonti vicine al club, è ancora in fase preliminare e si basa su un’intesa verbale, senza ancora un contratto firmato. Baleba, 19enne, ha attirato l’attenzione del club inglese nelle ultime settimane, dopo aver mostrato buone prestazioni in campionato.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il Manchester United è stato fortemente collegato con una mossa per il centrocampista del Brighton Carlos Baleba a fine stagione. Il 22enne è stato eccellente per i Seagulls e il Manchester United lo segue da tempo. Secondo Fabrizio Romano, hanno un accordo verbale con il giocatore per un trasferimento estivo, e lui vorrebbe unirsi alla squadra dell’Old Trafford. “Baleba resta un obiettivo sia per lo scouting che per le figure interne del club”, ha detto Romano sul suo canale YouTube. “Ci sono ancora diversi fattori da considerare, tra cui la nomina di un manager permanente, le decisioni sul budget e la posizione di Brighton.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Manchester United ha un accordo verbale per ingaggiare Carlos Baleba

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