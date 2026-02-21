Il Manchester United punta sui trasferimenti di Carlos Baleba ed Elliot Anderson

Il Manchester United ha deciso di puntare sui trasferimenti di Carlos Baleba ed Elliot Anderson per rafforzare il centrocampo. La notizia si basa su fonti che indicano come i Red Devils abbiano scelto questi due giovani talenti, valutati complessivamente circa 200 milioni di sterline. Baleba, attualmente in campo con il Brighton, e Anderson, in forza al Newcastle, sono le scelte principali per la prossima finestra di mercato. La strategia mira a costruire un reparto più dinamico e competitivo.

Notizia fresca giunta in redazione: Carlos Baleba in azione per il Brighton contro il Leeds (foto di Mike HewittGetty Images) Il Manchester United ha ricevuto alcuni consigli sugli obiettivi di trasferimento a centrocampo, ma secondo quanto riferito preferisce la coppia da 200 milioni di sterline Carlos Baleba ed Elliot Anderson. I Red Devils hanno Casemiro in scadenza di contratto, mentre cercheranno sicuramente anche un upgrade al poco convincente Manuel Ugarte. Baleba ha brillato per il Brighton, mentre la forma impressionante di Anderson per il Nottingham Forest significa che entrambi i giocatori sono ora gli obiettivi preferiti del Man Utd, anche se costerebbero complessivamente 200 milioni di sterline, secondo TEAMtalk.