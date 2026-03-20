Il Manchester United ha un genuino interesse a ingaggiare Nathan Collins

Da justcalcio.com 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Manchester United ha manifestato interesse a ingaggiare Nathan Collins dal Brentford. La società sta valutando un possibile trasferimento per rafforzare il reparto difensivo della squadra. La notizia arriva in seguito alle recenti trattative e alle indiscrezioni sul mercato in corso. Nessun dettaglio sui tempi o sulle cifre dell’eventuale accordo è stato ancora reso noto.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Michael Carrick applaude i tifosi del Manchester United (Foto di Carl RecineGetty Images) Il Manchester United sta cercando di rafforzare l’unità difensiva ingaggiando Nathan Collins dal Brentford. Secondo TeamTalk, il 24enne nazionale della Repubblica d’Irlanda è emerso come un vero obiettivo per il Manchester United e stanno cercando di accelerare le cose per ingaggiare il giocatore. Il 24enne non ha impressionato solo per le sue qualità difensive, ma anche per la sua leadership. Anche Liverpool, Chelsea e Tottenham stanno monitorando il giocatore e lo hanno osservato regolarmente. Tuttavia, il Manchester United sta esplorando attivamente una mossa per il giocatore. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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