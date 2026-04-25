Dalla provincia di Macerata a Hong Kong. In occasione della mostra dedicata alle eccellenze del Made in Italy, il brand della giovane designer di Sant’Angelo in Pontano Marta Gattari ha ricevuto il premio per l’"Eccellenza creativa". "A votarmi sono stati i buyer di mercati esigenti come Giappone, Corea, Singapore e Malesia, con i quali ho già avviato dialoghi per future collaborazioni – spiega –. Le mie borse sono realizzate interamente nel Maceratese da maestri artigiani. Mi sono concentrata sulla creazione di oggetti che siano, prima di tutto, "fatti bene": prodotti curati in ogni minimo dettaglio per durare nel tempo, oltre le mode passeggere".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il made in Marche a Hong Kong: "Porto all’estero l’artigianato locale"

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