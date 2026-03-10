Gioielleria | artigianato italiano protagoniste a fiere di Hong Kong

Due fiere di settore si svolgono a Hong Kong, attirando numerose aziende e artigiani italiani del settore gioielleria. Alla Hong Kong International Diamond Pearl & Gem Show, espositori italiani presentano creazioni in diamanti, perle e pietre preziose. La partecipazione riguarda sia produttori che distributori italiani, che mostrano le loro creazioni nelle esposizioni di gioielli e accessori di alta qualità.

Arezzo, 10 marzo 2026 – Le due fiere settoriali Hong Kong International Diamond Pearl & Gem Show e Hong Kong International Jewellery Show hanno fatto registrare ampia partecipazione di imprese italiane in due padiglioni nazionali organizzati da ICE Hong Kong presso il centro espositivo AsiaWorld-Expo e presso il Hong Kong Convention and Exhibition Centre, entrambe organizzate dall'Hong Kong Trade Development Council (HKTDC), partner di ICE, in collaborazione con le maggiori associazioni di categoria locali e cinesi. I due eventi continuano a rappresentare un punto di riferimento nel settore, nonché il più importante per l'intera area; la prima per il comparto del «semilavorato» e la seconda per il prodotto finito.