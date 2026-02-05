Il Porto di Panama si trova al centro di una disputa tra Italia e Hong Kong. Dopo due mesi dall’avvio di una procedura arbitrale, si cerca di risolvere la questione sui terminali marittimi. La situazione riguarda contratti e gestione delle operazioni portuali, con le parti che cercano una soluzione concreta. La tensione tra i due paesi resta alta mentre si attendono sviluppi ufficiali.

**Porto di Panama: l’arbitrato tra Italia e Hong Kong, il caso dei terminali marittimi** A due mesi di distanza dall’inizio della procedura arbitrale, il Porto di Panama, in Centroamerica, è protagonista di uno dei conflitti commerciali più significativi tra Italia e Hong Kong. Il scontro, iniziato nel marzo 2024, riguarda il trasferimento del diritto di gestione dei terminali marittimi del porto, un processo che ha coinvolto, in primis, la società italiana Grimaldi Ports, leader nella gestione di infrastrutture portuali, insieme a una struttura operativa fondata a Hong Kong. Le due nazioni, in un primo momento, hanno espresso il desiderio di collaborare per un modello di gestione comune, ma la mancata concordanza sulle condizioni e sulla struttura operativa ha portato alla richiesta di un arbitraggio, che è stato ufficialmente attivato nel dicembre 2024. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Porto di Panama: accordo con Hong Kong per la gestione dei terminali marittimi

