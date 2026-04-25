Il Lecco si disintegra contro la Pergolettese e dice addio al terzo posto

Il Lecco è stato sconfitto in trasferta dalla Pergolettese, che ha vinto con un ampio punteggio. La squadra locale, ormai fuori dalla corsa ai playoff, ha dominato la partita. La sconfitta ha fatto perdere ai lombardi il terzo posto in classifica, ora occupato dal Renate, che li ha superati. La gara si è conclusa con un risultato che lascia poche speranze di recupero.

Il Lecco crolla sul più bello, proprio mentre vede il terzo posto e basterebbe soltanto un punto. Invece a Crema viene preso a pallate da una squadra senza più nella da chiedere, la Pergolettese, e il Renate lo supera. Saranno play-off più lunghi e difficili.Al 6? una bella azione dei blucelesti.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Calcio Lecco conquista il terzo successo in casa: Venezia battuto e secondo posto confermato. Blucelesti scavalcati dal Renate. Lecco, stop che cambia il destino. La Pergolettese chiude con un trisIl Lecco perde malamente 3-0 a Crema contro una Pergolettese già salva e viene scavalcato al terzo posto in classifica dal Renate. Panoramica sull’argomento Si parla di: Il Lecco si disintegra contro la Pergolettese e dice addio al terzo posto. Il Lecco si disintegra contro la Pergolettese e dice addio al terzo postoSonante sconfitta 3-0 dei blucelesti a Crema: prestazione abulica, confusa e senza reazione. Il Renate compie il sorpasso in classifica proprio all'ultimo respiro. Saranno play-off più impegnativi ... today.it Blucelesti scavalcati dal Renate. Lecco, stop che cambia il destino. La Pergolettese chiude con un trisEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it