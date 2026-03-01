Il Calcio Lecco ha ottenuto la sua terza vittoria consecutiva in casa nel Girone A di Primavera 2 battendo il Venezia. Con questa vittoria, la squadra ha confermato il secondo posto in classifica. La partita si è conclusa con un risultato positivo per il Lecco, che ha saputo sfruttare al meglio il fattore casalingo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La Calcio Lecco ha ottenuto una vittoria convincente sul Venezia, battendoli 3-1 nella sfida del ventunesimo turno del Girone A di Primavera 2. La partita si è svolta sul terreno amico dello stadio “Rigamonti-Ceppi”, dove la squadra bluceleste ha dimostrato un ottimo livello di gioco e coesione. Con questo risultato, il Calcio Lecco consolida il secondo posto in classifica, avvicinandosi alla capolista Como 1907, che dista ora 4 punti. La prestazione della squadra è stata caratterizzata da una gestione oculata del gioco e una forte pressione offensiva, elementi cruciali per il successo ottenuto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Calcio Lecco conquista il terzo successo in casa: Venezia battuto e secondo posto confermato.

Rugby Quarto Circolo, successo interno per i sanniti e secondo posto confermatoTempo di lettura: 2 minutiNel secondo weekend di gennaio, in casa Rugby Quarto Circolo, sono scese in campo la formazione giovanile Under 14 e la...

Il Lecco torna al successo: battuto di misura l'Alcione MilanoIl Lecco torna al successo battendo di misura l'Alcione Milano: di fronte a quasi tremila spettatori, decide il gol di Leon Sipos a fine primo tempo.

Approfondimenti e contenuti su Calcio Lecco.

Discussioni sull' argomento CALCIO LECCO: A BRESCIA VA IN SCENA LO SPAREGGIO PER IL SECONDO POSTO; Union Brescia-Lecco, Valente: 'è una gara da sei punti'; Serie C Girone A, nessun tifoso della Calcio Lecco per la sfida con l'Union Brescia. Il club non ci sta e presenta ricorso: il comunicato; Primavera 2. La Sampdoria conquista altri tre punti, espugnato il campo dell'Union Brescia.

Calcio, Lecco-Cittadella 0-1: un rigore di Castelli firma il settimo successo di fila per i granataSotto le luci gelide del Mario Ceppi, il Cittadella accende una notte da scintille e firma la sua settima vittoria consecutiva, una marcia trionfale che ora lo porta a soli tre punti dal secondo posto ... corrieredelveneto.corriere.it

Brescia-Lecco, Corini: «Esame superato, siamo stati maturi» Il tecnico in conferenza: «Percepisco grande entusiasmo, voglio proteggerlo per i play off». Leggi l’articolo di Luca Chiarini: https://www.giornaledibrescia.it/sport/calcio/serie-c-union-brescia-le facebook