Il Kraken è esistito e dominava gli oceani la scoperta sul ‘mostro dei mari’

Gli scienziati dell'università di Hokkaido in Giappone hanno scoperto che il Kraken, il mitico mostro dei mari, è esistito davvero e aveva il controllo degli oceani. La ricerca si basa sull’analisi di fossili risalenti a circa 100 milioni di anni fa, che forniscono prove tangibili della presenza di questa creatura nel passato. La scoperta è stata comunicata attraverso una nota ufficiale dell’ateneo.

(Adnkronos) – Il Kraken è esistito davvero e dominava gli oceani. E' la scoperta a cui sono approdati gli scienziati dell'università di Hokkaido, in Giappone, dopo uno studio su fossili risalenti anche a 100 milioni di anni fa. Il team coordinato dal professor Yasuhiro Iba, paleontologo dell'ateneo nipponico, sostiene che gigantesche piovre – lunghe fino. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Il KRAKEN è davvero esistito

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