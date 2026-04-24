Una recente scoperta di fossili ha portato alla luce un nuovo predatore preistorico che viveva nei mari del Cretaceo, considerato il vero dominatore degli oceani di quel periodo. Questa creatura presenta caratteristiche sorprendenti e differisce dai rettili marini finora conosciuti, come i mosasauri. La scoperta apre nuove prospettive sulla fauna marina di milioni di anni fa e sulla complessità degli organismi che popolavano gli oceani preistorici.

Roma, 24 aprile 2026 – Per molti decenni, l’immaginario preistorico ha avuto pochi dubbi: sulla terra regnava il Tyrannosaurus rex, mentre negli oceani dominavano rettili colossali come i mosasauri. Ma qualcosa non torna. O meglio: nuove analisi sui fossili suggeriscono che il mare del Cretaceo fosse molto più affollato e selvaggio di quanto si pensasse. Scopriamo di più. Polpi giganti, ecco i ‘kraken’ preistorici. Al centro della scoperta ci sono antichi cefalopodi, soprannominati ‘kraken’ per le loro dimensioni fuori scala. Non creature mitologiche, ma polpi giganti reali vissuti tra 100 e 72 milioni di anni fa. Un team guidato da Shin Ikegami della Hokkaido University ha analizzato resti fossili rinvenuti in Giappone e lungo la costa pacifica del Canada.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il Kraken del Cretaceo, eccezionale scoperta dai fossili: ecco chi era il vero dominatore degli oceani

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