Oceani ricchezza diseguale | nasce l’Ocean Equity Index per misurare l’equità nei mari del mondo

Gli oceani sono sempre più al centro di interessi economici e geopolitici, ma i benefici di questa crescita arrivano soprattutto a pochi. La nuova iniziativa, l’Ocean Equity Index, mira a misurare quanto davvero viene distribuito in modo equo in mare. Per ora, resta chiaro che le risorse e i vantaggi non arrivano a tutti allo stesso modo.

Approfondimenti su Ocean Equity Index

Equità nella governance degli oceani: un nuovo studio su Nature presenta l'Ocean Equity Index La disuguaglianza negli oceani è in aumento : mentre pochi attori concentrano i benefici dello sviluppo marino, i costi ambientali e sociali ricadono in modo sp