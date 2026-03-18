Dopo la partita tra Lazio e Milan, Rafael Leao è finito sotto i riflettori per un comportamento ritenuto discutibile durante il momento del cambio. L’attaccante portoghese, che finora ha contribuito con gol e assist alla squadra, ha attirato l’attenzione per una scelta che ha sollevato polemiche tra tifosi e addetti ai lavori. La discussione riguarda in particolare un episodio che ha avuto luogo in campo e che ha diviso opinioni.

Sì, è vero, a volte sembra indolente. Prima che inizi una partita del Milan, spesso, ci si trova a pregare auspicando che sia sceso in campo con l'umore giusto. Apparirà sempre un po' avulso dalla battaglia, perché per lui il calcio - fondamentalmente - è divertimento, prima ancora che business. E nonostante sia il più pagato della rosa rossonera (da poco lo ha raggiunto in questa speciale classifica il portiere e capitano Mike Maignan), Rafael Leao vivrà sempre questo sport con gli occhi e con il cuore di un bambino che corre dietro ad un pallone. Quello che è il più grande pregio del nativo di Almada, molto probabilmente, è anche il suo più grande limite, quello che gli impedirà per sempre di diventare un campione, un fuoriclasse, come sarebbe stato nelle sue corde. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Giù le mani da Leao: finora ha fatto tutto per il Milan. L’incoerenza della narrazione

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