L’AfD ha criticato duramente chi vuole vietare i motorini Simson, perché il partito tedesco apprezza molto i modelli appartenenti a una famiglia ebraica. La causa di questa reazione è la recente proposta di restrizioni sui veicoli d’epoca, che alcuni membri dell’AfD considerano una minaccia alla tradizione e alla cultura popolare. Un dettaglio concreto è che tra i proprietari di motorini Simson ci sono molti appassionati che vedono in questi mezzi un simbolo di memoria storica e identità locale.

Nel 1936 il regime hitleriano espropria gli impianti Simson compiendo una brutalità antiebraica. Oggi Björn Höcke, politico razzista e nsotalgico del nazismo, invita i suoi elettori a partecipare alle sfilate di questi motorini facendosi fotografare più volte in sella ai bei ciclomotori. E gli eredi si indignano C’erano una volta dei produttori di moto e motorini, non si chiamavano Piaggio ma Simson e il loro quartier generale non era Pontedera in Toscana ma Suhl in Turingia, una regione passata in pochi decenni dall’impero guglielmino alla Repubblica di Weimar e poi dal Terzo Reich alla Ddr. Nel 1936 il regime hitleriano espropria gli impianti degli ebrei Simson, che fuggono negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

