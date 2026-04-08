Marina Gridelli e la Fondazione Marevivo Toscana | Dagli pneumatici ai mozziconi la nostra azione sulle spiagge

Quattro anni fa, una veterinaria toscana e madre di tre figli ha accolto presso la propria abitazione Rosalba Giugni, fondatrice della Fondazione Marevivo, nota come la Wwf del mare, in occasione di una premiazione. Da allora, la collaborazione tra la professionista e l’associazione si è concentrata sulla pulizia delle spiagge, rimuovendo principalmente pneumatici e mozziconi di sigarette.

Tutto è nato un giorno di quattro anni fa. Marina Gridelli, veterinaria toscana e mamma di tre figli ormai grandi, ospita per una premiazione Rosalba Giugni, fondatrice della Fondazione Marevivo, “la Wwf del mare”. Diventano amiche e lei la invita apertamente a fondare la Delegazione della Toscana, diventandone responsabile. Lei si schernisce, ma poi, tornando a casa, insieme a un gruppo di dieci professioniste, si fa coraggio e mette su la delegazione di Marevivo Toscana. Così inizia un’avventura senza pause, con tantissimi progetti pilota. “Il volontariato ce l’ho sempre avuto nel sangue, sono una scout, una crocerossina, come la presidente della Fondazione”, spiega Marina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Marina Gridelli e la Fondazione Marevivo Toscana: “Dagli pneumatici ai mozziconi, la nostra azione sulle spiagge” Plastica e mozziconi di sigarette, l’emergenza rifiuti sulle spiaggeI nuovi dati di Legambiente con l’indagine ‘Beach litter’ diffusi per la Giornata nazionale del mare. Leggi anche: Capri, via libera all’Area Marina Protetta. Marevivo: Un passo decisivo per la biodiversità