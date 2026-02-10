Passetto la zona dell' ascensore nel degrado | bottiglie tra le piante lattine e coperte ovunque VIDEO

Un lettore ci ha inviato un video che mostra una scena di totale abbandono vicino all’ascensore del Passetto. Bottiglie, lattine e coperte sono sparpagliate tra le piante, creando un’immagine di degrado evidente. La zona, frequentata da residenti e turisti, appare trascurata e in condizioni che richiederebbero interventi immediati. La segnalazione arriva in un momento in cui si parla spesso di riqualificazione delle aree pubbliche nella città di Ancona.

ANCONA – Un nostro lettore ci ha inviato un video per segnalare la situazione di degrado esistente nei paraggi dell'ascensore del Passetto.Tra bottiglie di plastica abbandonate tra la vegetazione e lattine vuote lasciate pericolosamente tra le scale, è indubbio che ciò che più colpisce siano i.

