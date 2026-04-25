Il generale Napoleone Bonaparte a Forlì è andata in scena la rievocazione storica al Circolo Aurora

Lo scorso 18 aprile, il Circolo Aurora ha organizzato una rievocazione storica a Forlì, rivolta a celebrare l’arrivo del generale Napoleone Bonaparte in città il 4 febbraio 1797. L’evento ha ripercorso le tappe dell’accoglienza, con una rappresentazione che si è svolta in Piazza Saffi e all’interno di Palazzo Gaddi. La cerimonia ha coinvolto partecipanti e pubblico, offrendo una ricostruzione fedele di quell’episodio storico.

Napoleone Bonaparte, allora generale, arrivò in visita a Forlì il 4 febbraio 1797, accolto dalle autorità cittadine in Piazza Saffi e poi a Palazzo Gaddi: partendo da questa ricorrenza il Circolo Aurora ha voluto ricordare l'importante evento cittadino promuovendo, lo scorso sabato 18 aprile, una.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Un principe Bonaparte, nipote di Napoleone, finì i suoi giorni a Forlì, nella Locanda del CappelloUn suo ritratto è conservato a Forlì, al Museo del Risorgimento in Palazzo Gaddi. Dal passato alla tavola: Napoleone rivive al circolo Aurora tra scene storiche e cena socialeSabato 18 aprile il circolo Aurora (corso Garibaldi, 80) ospiterà dalle 18 la rievocazione storica “1797-2026: Napoleone in visita a Forlì”, la... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Aprile 1796: Napoleone vince la battaglia, ma piange il suo generale; Napoleone Bonaparte e i suoi furti d'arte il 23 aprile 2026; Dal passato alla tavola: Napoleone rivive al circolo Aurora tra scene storiche e cena sociale; Visita guidata a Palazzo Silva - Novità 2026. Un principe Bonaparte, nipote di Napoleone, finì i suoi giorni a Forlì, nella Locanda del CappelloNapoleone Luigi Bonaparte era arrivato a Forlì nel 1831 insieme al fratello, che sarebbe diventato imperatore di Francia col nome di Napoleone III, per unirsi ai moti insurrezionali italiani contro i ... forlitoday.it Napoleone Bonaparte a Bologna: quando e perché visitò la cittàBologna, 9 gennaio 2024 – Tra le visite di Napoleone Bonaparte a Bologna, quella del 9 gennaio 1797 è quella più complessa e con alcuni disordini e tumulti. Bonaparte e moglie alloggiano a palazzo ... ilrestodelcarlino.it DGLovesComo L’Alta sartoria uomo ispirata a Napoleone Bonaparte In diretta da Villa Carlotta Dall’inviata Serena Br | La Provincia di Como - facebook.com facebook #18aprile 1797: accordo segreto fra Napoleone Bonaparte e l’Austria, conosciuto come Preliminari di Leoben. La spartizione dei territori di fatto deciderà la fine della Repubblica di #Venezia, anticipando quello che sarà il Trattato di Campoformio x.com