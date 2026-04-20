Un principe Bonaparte nipote di Napoleone finì i suoi giorni a Forlì nella Locanda del Cappello

Napoleone Luigi Bonaparte, nipote di Napoleone, trascorse gli ultimi anni della sua vita a Forlì, dove morì nella Locanda del Cappello. Un suo ritratto è conservato al Museo del Risorgimento, situato in Palazzo Gaddi. Questa figura storica è ricordata anche attraverso l’opera esposta nel museo locale.

Un suo ritratto è conservato a Forlì, al Museo del Risorgimento in Palazzo Gaddi. Stiamo parlando di Napoleone Luigi Bonaparte. Nato a Parigi l’11 ottobre 1804, era il secondogenito di Luigi re d'Olanda e di Ortensia di Beauharnais, figlia di Giuseppina, prima moglie di Napoleone I. Granduca di.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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