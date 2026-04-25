Entro giugno è prevista la convocazione di un incontro pubblico in cui verranno presentati alla cittadinanza i dati ambientali relativi alla discarica di Fosso del Cassero. L’assemblea sarà un momento per condividere informazioni e discutere le questioni legate alla gestione e alla situazione attuale dell’impianto. La comunicazione è stata ufficialmente annunciata dall’amministrazione comunale.

Entro il prossimo giugno dovrebbe essere convocato un incontro pubblico per illustrare alla cittadinanza i dati ambientali relativi alla discarica di Fosso del Cassero. E sempre con l’inizio dell’estate dovrebbero riprendere le visite all’interno dell’impianto con il supporto dei tecnici. Sono due aspetti emersi nei giorni scorsi, nel corso dell’ultima riunione del Comitato Discarica di Fosso del Cassero avvenuta nella sala del consiglio comunale di Casalguidi. Presenti il presidente del comitato Francesco Romagnoli e due dei tre membri del direttivo, ossia Emanuele Bechelli e Vincenzo Scotellaro. Il comitato ha deciso di convocare "un’assemblea pubblica di presentazione dei dati ambientali a fine maggio o inizio giugno, invitare formalmente Arpat e valutare l’invito al gestore dell’impianto".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il futuro della discarica. Ora l’assemblea

ACQUA / CONFRONTO A TERAMO SUL FUTURO DELL’ “ORO BIANCO”

Notizie correlate

Leggi anche: Roma: M5s, sabato Assemblea con Conte, decidiamo il futuro della citta’

Arceci: "L'assemblea di ieri è stata un passaggio fondamentale per il futuro del Consorzio e della VLUn aggiornamento strutturale e gestionale caratterizza l’assemblea straordinaria che riguarda il Consorzio Pesaro Basket, detentore della proprietà...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Il futuro della discarica. Ora l’assemblea; Ampliamento della discarica? Avvieremo una mobilitazione, il 4 maggio assemblea pubblica; Il futuro di Orvieto non si brucia. La verità su rifiuti, TARI e il finto affare dell’inceneritore; Paladina-Sedrina, lo stop che preoccupa politica e imprese: Una presa in giro, opera fondamentale per il futuro della Val Brembana.

Il futuro della discarica. Ora l’assembleaEntro il prossimo giugno dovrebbe essere convocato un incontro pubblico per illustrare alla cittadinanza i dati ambientali relativi alla ... lanazione.it

Discarica, impianti, tariffe: cosa cambia in propvincia di Latina con il nuovo Piano rifiuti della RegioneLe province che entro un anno devono definire i siti per gli impianti, con Aprilia che giocherà un ruolo centrale in trattamento e smaltimento, con la discarica provinciale. Sono ... ilmessaggero.it

Rischi e opportunità dell’Ai ne «Il futuro non è un algoritmo», il nuovo libro di Fabio De Felice e Roberto Race - facebook.com facebook

L’epoca delle policrisi. Perché non riusciamo più a immaginare il futuro x.com