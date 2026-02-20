Arceci | L' assemblea di ieri è stata un passaggio fondamentale per il futuro del Consorzio e della VL

L'assemblea di ieri ha segnato un momento importante per il futuro del Consorzio Pesaro Basket, proprietario della squadra VL. Durante l'incontro, sono state approvate modifiche strutturali e gestionali che cambieranno il modo di operare del club. La riunione ha coinvolto numerosi soci e ha portato a decisioni che influenzeranno la gestione delle prossime stagioni. La discussione si è concentrata su come migliorare le risorse e le strategie del progetto.

Un aggiornamento strutturale e gestionale caratterizza l’assemblea straordinaria che riguarda il Consorzio Pesaro Basket, detentore della proprietà della Victoria Libertas Pallacanestro Pesaro. L’incontro ha definito strumenti societari e nuove opportunità per rafforzare il progetto sportivo e patrimoniale della squadra, con nomine gestionali e mandati di valutazione su possibili ingressi di nuovi soci. L’assemblea ha approvato un nuovo testo statutario volto a modernizzare la governance e gli strumenti operativi della realtà associativa, offrendo una cornice più efficiente per il percorso societario.🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Arceci: "L'assemblea di ieri è stata un passaggio fondamentale per il futuro del Consorzio e della VL Leggi anche: Ferrara e Febo sulla commissione d'inchiesta: “Grati per una presenza che segna un passaggio fondamentale per il futuro della città” Leggi anche: Bartesaghi: “Milan Futuro passaggio fondamentale per me. Con le difficoltà si cresce” Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. A2 - Nota del Consorzio Pesaro Basket, le parole di ArceciNel pomeriggio di ieri, nella sede della Banca di Pesaro, si è svolta l’assemblea straordinaria del Consorzio Pesaro Basket, proprietario della Victoria Libertas Pallacanestro ... pianetabasket.com