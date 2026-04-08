Sabato 11 aprile si terrà a Roma l’Assemblea del Movimento 5 Stelle, un appuntamento che coinvolge i membri del partito e rappresenta un momento decisivo per le future scelte politiche della città. Durante l’incontro, sarà presente anche il leader del movimento, con l’obiettivo di discutere e definire le strategie da adottare per il ruolo del partito nel contesto cittadino. L’evento si svolge in un momento di particolare attenzione politica per la capitale.

“Al lavoro per Roma. Insieme”. Questo sabato, 11 aprile, si terrà l’Assemblea del Movimento 5 Stelle di Roma: un evento di grande importanza per delineare la traiettoria politica della Capitale. Durante l’incontro, affronteremo temi cruciali come la sicurezza e la qualità della vita, lo sport, l’innovazione, la partecipazione e le disuguaglianze. Saranno presenti ospiti di rilievo provenienti da ogni ambito della politica e della società civile: dal Parlamento alla Regione, dal Campidoglio ai Municipi, in un dialogo costante con cittadini e associazioni. Il Ruolo di Giuseppe Conte nell’Assemblea. A tirare le somme e a guidare la discussione con noi ci sarà il nostro Presidente, Giuseppe Conte. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: M5s, sabato Assemblea con Conte, decidiamo il futuro della citta’

Assemblea M5S Lazio, Conte attacca il Governo: “Carovita fuori controllo, politica ridotta a spot”Roma, 19 gennaio 2026 – Si è conclusa la prima parte dell’assemblea regionale del Movimento 5 Stelle del Lazio, con l’approvazione di un documento...

Esuli e attivisti in piazza a Roma per l’Iran: “Qui contro il regime sanguinario, ma sul nostro futuro decidiamo noi. No a ingerenze Usa”“Siamo qui in piazza contro il regime sanguinario e misogino degli Ayatollah, che sta massacrando nel silenzio i nostri ragazzi in Iran, togliendo...

Temi più discussi: Caso Almasri: Italia sentita alla Corte penale internazionale per mancata cooperazione; Caso Almasri, Assemblea Cpi deferisce l’Italia. I Pm: rinvio a giudizio per Giusi Bartolozzi; Sud chiama Nord, tre deputati firmano le dimissioni per sciogliere l'Assemblea regionale siciliana; L'ennesimo tentativo del campo largo. M5S-Pd verso le primarie, Giorgia Meloni la chiamava ammucchiata.

Roma: Meleo-Festa (M5s), Casa della resistenza sara’ presto realta’La giunta capitolina accoglie il progetto della Casa della resistenza romana, un'iniziativa del M5S per commemorare la Resistenza. romadailynews.it

M5S, Grillo avvia l’azione legale per riprendersi nome e simboloSi riapre la contesa tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. Il comico genovese ha notificato al M5s presieduto dall’ex premier l’atto di citazione davanti al ... msn.com

#Roma #viabilità Linea 107, da oggi posticipata la corsa scolastica da Grotte Celoni per via Lentini x.com

In partenza per Roma più combattiva che mai. Oggi interverrò in Aula sulla sperimentazione in corso a Palermo e provincia che sta mettendo seriamente a rischio il diritto allo studio degli alunni con disabilità. Con questo nuovo sistema, la valutazione dei biso - facebook.com facebook